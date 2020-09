Latina, operazione Dirty Glass della Dda, in manette 11 persone

Shares

LATINA – E’ in corso un’operazione della Polizia di Stato, per l’esecuzione di 11 misure cautelari, e il sequestro di 4 società, attive nella commercializzazione del vetro, per reati in materia fiscale e tributaria, violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazioni di segreto d’ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d’asta, sequestro di persona e detenzione e porto d’armi da fuoco. L’indagini è diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e sono state condotte dalla Squadra Mobile di Latina.

È stata individuata una rete di relazioni attraverso cui gli indagati, in prevalenza imprenditori della provincia di Latina e altri di origini campane, gestivano le proprie attività commerciali realizzando profitti illeciti derivanti dall’acquisizione di asset distratti da società commerciali in dissesto, dalla turbativa di procedimenti di esecuzione e da attività di riciclaggio di proventi di attività delittuose.

Le attività tecniche di intercettazione consentivano di accertare come il perseguimento di tali finalità illecite avveniva attraverso l’utilizzo sistematico di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione rivelatisi a disposizione degli indagati, nell’opera di acquisizione di informazioni coperte da segreto d’ufficio e strumentali a schermare le imprese criminali da eventuali indagini di polizia giudiziaria.

Un profilo particolarmente caratterizzante si è rivelato quello relativo alla capacità di relazionarsi con appartenenti al mondo della criminalità organizzata, utilizzandone i servizi laddove emergesse la necessità di risolvere contrasti con altri imprenditori, avvalendosi in tal caso della forza di intimidazione derivante dall’appartenenza di tali soggetti a clan autoctoni di natura mafiosa operanti sul territorio di Latina.

I particolari saranno resi noti nel corso di un incontro che si terrà con la stampa questa mattina, alle ore 11.00, negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.