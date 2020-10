A Latina si corre il primo Palio dei Borghi. La sfida è una gara a staffetta nel centro di Latina

Shares

LATINA – Si terrà domani il primo Palio dei Borghi, manifestazione podistica, non agonistica, con inizio alle 17, e partenza da piazza del Popolo. Parteciperanno borgo Carso, Faiti, Grappa, Isonzo, Montello, Piave, Podgora, Santa Maria e Latina Scalo ognuna con una rappresentanza di 6 atleti (3 uomini e 3 donne). Il trofeo resterà al vincitore fino alla prossima edizione, proprio come avviene tra contrade e rioni per i palii più antichi.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Minerva con l’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e l’Ente di promozione sportiva A.S.C., in collaborazione con la Consulta per i Borghi, il contributo del Comune di Latina – Estate in Comune – e con il patrocinio della Provincia di Latina, vedrà i partecipanti agguerritissimi e impegnati in una gara podistica a staffetta che si snoderà nelle vie del centro.

IL PERCORSO – Si parte da Piazza del Popolo verso Corso della Repubblica, via E. di Savoia, Largo Caduti di Nassiriya, via A. Diaz e arrivo a piazza del Popolo. I componenti di ogni singola squadra dovranno realizzare due giri del percorso (600 mt) per un totale di 1,2 Km. Il borgo che realizzerà il miglior tempo, determinato dalla somma dei tempi di percorrenza di ogni singolo partecipante, si aggiudicherà il titolo e il Palio. A seguire premiazione e rinfresco all’interno dei Giardini del Comune di Latina.

“Il Palio dei borghi – spiega Annalisa Muzio, presidente dell’associazione Minerva e dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e ideatrice della manifestazione – arriva dopo “I borghi al centro”, tre giorni di eventi e tour turistici dedicati alla riscoperta della storia e delle tradizioni della nostra città e dei luoghi di Fondazione, dal Museo della Terra Pontina e al Cambellotti, fino al tour che ha toccato da borgo Sabotino al Grappa, da Borgo Faiti al fiume Cavata. Il Palio è il coronamento di questo progetto: attraverso questa competizione i residenti dei borghi riscoprono quell’attaccamento e quell’orgoglio di appartenenza alle proprie origini che, credo, si sia un po’ perso negli anni. Un ringraziamento va al Comune e alla Provincia di Latina che hanno patrocinato l’evento, a tutti i referenti della Consulta dei Borghi e all’associazione MDF (Mondo Disabili Future) che parteciperà, con una propria squadra, al Palio perchè – spiega Annalisa Muzio – in ogni manifestazione che organizziamo non manca mai un momento dedicato all’inclusione”.

La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo di : SPORT ‘85 – TODIS via Giustiniano – e MUSICHROME