Amministrative 2021, Calandrini (FdI): “Il centrodestra troverà la sintesi sul candidato sindaco “

LATINA – Comincia ad animarsi il dibattito in vista delle prossime Amministrative e nel centrodestra si registrano le prime dichiarazioni di intenti. “Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Claudio Durigon che ha mostrato la volontà della Lega di avere un centrodestra unito alle elezioni comunali di Latina del 2021. Fratelli d’Italia è aperto al dialogo, siamo pronti al confronto, senza veti né pregiudizi”, scrive in una nota il senatore Nicola Calandrini.

“È nostro preciso obiettivo – aggiunge – non ripetere gli errori del passato. Cinque anni fa venivamo da turbolenze che ci hanno costretto a prendere strade diverse alle elezioni amministrative, e abbiamo regalato la città a Coletta. Oggi dobbiamo impedire che tutto ciò che si ripeta e dobbiamo restituire al centrodestra una città che nel centrodestra si riconosce. Sono certo che questo obiettivo sia ampiamente condiviso anche da Lega e Forza Italia.

Dalla riunione dei nostri leader nazionali nei giorni scorsi abbiamo avuto un’indicazione chiara sulle caratteristiche del candidato sindaco. Personalmente il dibattito tra candidato civico o politico non mi appassiona: dobbiamo mettere al centro Latina e le sue esigenze. Troveremo la sintesi sulla persona migliore e lo faremo in breve tempo”.