Basket, slitta al 22 novembre l’inizio del campionato

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket informa che nel pomeriggio di oggi, la Lega Nazionale Pallacanestro ha inviato una nota in cui comunica che:

“il Consiglio Direttivo LNP ha concordato con il Settore Agonistico FIP il differimento l’inizio dei Campionati Nazionali di serie A2 e B al dal 15 novembre al 22 novembre p.v. Le motivazioni della richiesta sono:

• attendere il preannunciato DPCM del 13/11/20 per poter valutare le eventuali nuove disposizioni

• disputare nel week end del 15/11 le Finali di Supercoppa, perché la data del 6/7/8 novembre non è più praticabile a causa dei tempi tecnici che hanno fatto slittare le date di alcuni recuperi.

Pertanto: Le Società di serie A2 dovranno recuperare la prima giornata del 15/11/2020 nel festivo del 08/12/2020 e la seconda giornata del 18/11/2020 nel feriale del 25/11/2020, salvo accordi tra le società per altre date, che dovranno essere precedenti alla penultima del girone di andata“.

Alla luce di quanto sopra, la Benacquista esordirà in regular season domenica 22 novembre alle ore 18:00 ricevendo al PalaBianchini la Cestistica San Severo, mentre recupererà il match casalingo con Scafati, valevole per la prima giornata, martedì 8 dicembre e la sfida in trasferta sul campo di Cento, valevole per la seconda giornata, mercoledì 25 novembre.

Al momento la squadra nerazzurra prosegue gli allenamenti in attesa di poter disputare le prossime partite di Supercoppa con Napoli e San Severo, quest’ultima programmata attualmente per sabato 31 ottobre alle ore 19:30 al Palasport Falcone e Borsellino.