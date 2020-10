Due morti e 19 casi, sabato pesantissimo sul fronte Covid-19. Il richiamo di Fargiorgio: “Rispettiamo le regole per evitare di contrarre il virus”

Shares

LATINA – Sono un uomo di 71 anni di Norma ricoverato a Roma dove si recava spesso per motivi personali e uno di 86 anni di Itri le nuove vittime del Covid in provincia di Latina. Un sabato pesante il 10 ottobre.

Il primo paziente deceduto era stato soccorso quindici giorni fa da alcuni vicini mentre stava male. Avevano chiamato il 118 ed era stato ricoverato in un ospedale romano quando era già grave. Ieri si è spento a causa del virus, forse trascurato nella sua fase iniziale. I vicini di casa che, muniti di protezioni, lo avevano assistito prima dell’arrivo dell’ambulanza hanno invece osservato la quarantena e sono fortunatamente negativi.

L’altra vittima del coronavirus è invece un anziano di Itri la cui famiglia è tutta contagiata. Aveva patologie pregresse e due settimane fa era arrivato in condizioni critiche all’ospedale di Latina.

I sindaci di Norma Tessitori e di Itri Fargiorgio hanno espresso sentimenti di vicinanza alle famiglie colpite richiamando le comunità alla necessità di essere responsabili: “L’evento faccia riflettere tutti noi, nessuno escluso, sulla necessità di osservare le regole per il contenimento del rischio contagio. Rispettiamole tutti ed allontaniamo insieme il pericolo di contrarre il virus”, ha scritto il primo cittadino di Itri.

L’indice di prevalenza, che ha spinto la Regione Lazio a emettere le misure restrittive, continua la sua salita e i posti Covid all’ospedale Goretti sono esauriti. Una fase critica anche per i sanitari quella che rapidamente si è materializzata mentre sta per arrivare la stagione in cui i virus sono più aggressivi.

I NUMERI – Salgono a 41 le vittime pontine del covid19. Secondo l’ultimo bollettino della Asl di Latina si registrano 19 casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), Cisterna (3), Fondi (1), Latina (5), Norma (1), Sonnino (1), Sezze (1) e Terracina (5). Salgono a 1577 i casi totali dall’inizio della pandemia. 682 i negativizzati ma molti di più gli attuali positivi: 855 di cui 749 trattati a domicilio e i restanti ricoverati nelle varie strutture ospedaliere del territorio.