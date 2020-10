Incidente a Borgo Vodice, perde la vita un giovane

Shares

BORGO VODICE – Un incidente mortale è avvenuto questa mattina a Borgo Vodice, all’incrocio tra la Migliara 53 e la strada Segreta. Nel violento scontro tra un furgoncino e una Fiat 600, ha perso la vita un ragazzo. Immediato l’intervento della Polizia stradale e degli operatori del 118 che hanno chiesto l’ausilio di un’eliambulanza, me per il giovane non c’è stati nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco. La Polizia stradale ha svolto i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico.