Incidente in bici, grave Capitan Coia, podista di Roccagorga

LATINA – Un noto podista di Roccagorga, iscritto all’Asd Roccagorga, Antonio Coia è stato travolto da un auto mentre era in bici ieri a Giuliano di Roma. L’uomo, che ha 56 anni, nell’impatto è rimasto ferito gravemente e, dopo i soccorsi, è stato trasferito all’ospedale San Camillo di Roma dove si trova ricoverato in coma farmacologico.

Lo scontro, sul quale sono in corso accertamenti, sarebbe avvenuto frontalmente, tra la bici che affrontava una curva e un’auto proveniente dal senso di marcia opposto. Capitan Coia – così per i social – era balzato agli onori delle cronache per un gesto eroico compiuto nei mesi scorsi quando con un amico aveva salvato un uomo finito con l’auto in un burrone.