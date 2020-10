Kovac posa le valigie a Cisterna e parte per Perugia: “Match difficilissimo”

Shares

LATINA – Boban Kovac ha raggiunto la squadra a Cisterna di Latina ed è in partenza con il gruppo in direzione Perugia dove domani scenderà in campo per la quinta giornata del campionato di Superlega Credem Banca. La squadra pontina ha sfidato gli umbri 16 volte finora e ha vinto una sola volta. Il nuovo coach della Top Volley torna a Perugia da ex.

«Sono molto contento di essere qui a Cisterna di Latina, ora ci aspetta una sfida importante contro una buona squadra, certo non siamo al 100% ma avremo comunque qualcosa da dire. Mi appoggerò al mio staff in questa prima fase, sono appena arrivato, ci siamo sentiti durante il mio viaggio e devo dire che hanno preparato bene la partita, i ragazzi dovranno mettere in campo la giusta grinta. Voglio una squadra a testa alta, questo è molto importante, ovviamente i giocatori saranno un po’ giù, a nessuno piace perdere ma la Top Volley è una buona squadra che non ha avuto ultimamente molta fortuna ma deve pensare positivamente e lottare per ogni punto».

Poi il coach ha parlato della partita di Perugia in maniera più dettagliata. «Mi aspetto una partita difficilissima perché Perugia sta giocando molto bene in questo momento si appoggiano molto sulla battuta e stanno facendo il muro-difesa. Sarà una partita molto difficile, in casa loro, ma in questo momento non dovremo guardare chi abbiamo dall’altra parte perché siamo ormai con l’acqua alla gola».

Sebastian Solè (Sir Safety Conad Perugia): «Mercoledì con Cisterna sarà sicuramente difficile, come lo sono tutte in Superlega. Non sappiamo se avremo o meno il pubblico, ma noi dobbiamo scendere in campo concentrati, fare una bella partita e portarci a casa la posta in palio».