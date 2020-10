Shares

LATINA – Cassino – Latina non si giocherà. La gara, in programma domenica alle 15, valevole per la quarta giornata del campionato di serie D girone G, sarà rinviata a causa della positività riscontrata in un calciatore della formazione avversaria. Tutti i componenti della rosa e dello staff del Cassino sono stati sottoposti a tampone e in attesa degli esiti sono stati posti in quarantena.

A breve dovrebbe arrivare una comunicazione ufficiale della Lega Dilettanti.