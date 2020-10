La Top Volley Cisterna batte Monza 3-1

Shares

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna conquista una vittoria pesantissima, da tre punti, contro il Vero Volley Monza e rialza la testa nel campionato di Superlega Credem Banca. Il 3-1 inflitto alla formazione brianzola regala il primo successo alla squadra guidata da coach Boban Kovac al suo debutto casalingo davanti al pubblico del palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina (per l’occasione è stato concesso l’accesso a un massimo di 200 spettatori).

«Soddisfatto per questa vittoria, era importante per noi. In alcuni momenti del set, specie nei punteggi più caldi, abbiamo subito qualche aces di troppo, questo è normale perché siamo stati anche un po’ indecisi – ha commentato il coach Boban Kovac – Era brutto quello zero nella casella dei punti in classifica, ora tutti dovranno capire che contro di noi non sarà facile: abbiamo una squadra buona, ci sono giocatori italiani molto forti. Complimenti allo staff perché ha fatto un grande lavoro, loro hanno preparato bene la partita, nel terzo set dovevano forzare la battuta per tornare in partita e noi in certi momenti abbiamo avuto forse qualche fantasma dal passato ma una reazione di Monza, che è una signora squadra, doveva pur esserci».

Con i due opposti indisponibili, Sabbi e Onwuelo, coach Kovac si affida in avvio a Segnaov in regia opposto in diagonale a Szwarc, di banda Tillie e Randazzo con Krick e Rossi al centro e Cavaccini libero, poi nel corso del match c’è stato spazio anche a Sottile (per Seganov), poi anche Cavuto entrato al servizio. Tra le fila di Monza indisponibile il libero Federici con Fabio Soli che ha alternato i palleggiatori, prima Orduna poi Calligaro, la Top Volley Cisterna vince il primo set 25-23. Vince poi anche il secondo set (25-23), ma nel terzo spicchio di gara Monza riesce a spuntarla 21-25 prolungando la gara al quarto set vinto dai padroni di casa 25-23 in 28 minuti.

TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA 3-1

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 13, Seganov 1, Rossi 5, Randazzo 14, Krick 12, Szwarc 20. Ne: Rossato, Rondoni. All. Kovac

VERO VOLLEY MONZA: Lagumdzija 14, Calligaro, Dzavoronok 13, Orduna, Sedlacek 2, Brunetti (lib.), Lanza 21, Galassi 4, Holt 11, Beretta, Ramirez Pita. Ne: Falgari. All. Soli

Arbitri: Giuseppe Curto e Massimiliano Giardini

Parziali: 25-23 (29’), 25-23 (26’), 21-25 (26’), 25-23 (28’)

MVP: Szwarc (Top Volley Cisterna)