Covid-19, 136 nuovi casi in provincia di Latina. Un morto a Itri

LATINA – Un paziente originario di Itri è morto e 136 nuovi casi sono il bilancio di oggi del covid in provincia di Latina. Restano elevati i numeri per Latina con 29 nuove infezioni registrate nelle scorse 24 ore. Lo stesso per Aprilia che ne conta 24.

COMUNE PER COMUNE – I casi sono emersi poi a Castelforte (2), Cisterna di Latina (12), Cori (2), Fondi (9), Formia (7), Gaeta (1), Itri (2), Maenza (2), Minturno (3), Norma (3), Pontinia (7), Priverno (1), Roccagorga (1), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sezze (11), Sonnino (4), Sperlonga (1) e Terracina (11).

I casi totali salgono a 3285 (con indice di prevalenza al 57,11); 861 pazienti sono guariti da marzo ad oggi; 53 sono deceduti e 2371 sono attualmente positivi. Di questi 132 sono ricoverati e 2239 trattati a domicilio per sintomi che non richiedono ospedalizzazione o asintomatici e quindi in isolamento ma non in cura.