Piranesi a Cori: con la mostra il via ad una serie di eventi collaterali

CORI – Prendono il via sabato prossimo, 24 ottobre, le numerose iniziative collaterali organizzate dall’amministrazione comunale di Cori per accompagnare l’eccezionale mostra di incisioni “PIRANESI A CORI” che resterà visitabile per tre mesi, realizzata in occasione del 300° anniversario della nascita del grande artista veneziano che ha ritratto Cori in alcune memorabili opere.

IL PROGRAMMA – Si comincia dunque sabato alle 16.30 al teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ con la prima di nove conferenze scientifiche in programma, tenuta dallo stesso curatore della mostra, il prof. Domenico Palombi (università La Sapienza), su ‘Giovanni Battista Piranesi e le Antichità di Cora’. (Prenotazioni Whatsapp 3357413243 Mail eventi@comune.cori.lt.it)

Sempre sabato, alle 21, apertura serale con visita guidata, a cura dell’associazione culturale Arcadia, all’esposizione ‘PIRANESI A CORI – Antichità di Cora’ descritte e incise da Giovambattista Piranesi, con i rami originali opera del maestro ospitati, in un elegante allestimento, nel Museo della Città e del Territorio di Cori.

Domenica 25 ottobre alle ore 10.30 ‘Piranesi nei luoghi di Piranesi’, a cura dell’associazione culturale Arcadia: a partire dal tempio di Ercole, percorso piranesiano ai monumenti urbani.

Domenica 25 ottobre alle ore 16.30, nella chiesa di Sant’Oliva si terrà il primo dei 7 concerti che saranno realizzati a cura del Conservatorio di Musica di Latina “O. Respighi” – Dipartimento di Musica Antica: concerto di flauto dolce, canto barocco e viola da gamba. Si esibiranno Maira Finotti, flauti dolci; Teresa Varelli, soprano; Amalia Ottone, viola da gamba; Alessio Pacchiarotti, clavicembalo; Carmine Pongelli, percussioni. (prenotazioni Whatsapp 3357413243 Mail eventi@comune.cori.lt.it)

