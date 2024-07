La pontina Rachele Petrussa conquista l’argento ai Campionati Italiani

SEZZE – La giovane amazzone setina di soli 12 anni ha recentemente raggiunto un ulteriore notevole traguardo nel mondo dell’equitazione, partecipando al suo primo campionato italiano di salto ostacoli che si è svolto a Cervia dal 19 al 21 luglio nella categoria 110 cm con la sua nuova cavalla belga, ESTA VAN HET SONNISHOF, con la quale si allena da solamente un mese e mezzo.

Dopo essere passata dalla categoria super pony a quella di cavallo, la giovane atleta ha dimostrato fin da subito la stessa eccezionale abilità e determinazione anche con i cavalli più grandi.

Nel corso delle tre giornate di competizione, Rachele Petrussa ha partecipato a quattro gare. Dopo le gare del venerdì e del sabato, concluse senza imperfezioni accede alla finale della domenica, in una gara a due fasi.

Nella finalissima della domenica nella prima fase accumula 4 penalità a causa della caduta di un ostacolo, ma poi nella seconda fase dove conta il tempo impiegato oltre la precisione esegue un giro perfetto, preciso e il più veloce di tutti conquistando così la medaglia d’argento.

In tre giorni, la giovane amazzone ha dimostrato nuovamente un notevole talento e resilienza ottenendo un’ottima performance e confermando il suo posto tra i migliori.

Dopo questo successo, la giovane amazzone si prepara per partecipare al Campionato Centro Meridionale, previsto per i primi di settembre. Questa nuova sfida rappresenta un’altra opportunità per dimostrare il potenziale di Esta Van Het Sonnishof e l’abilità di Rachele.

Un sentito ringraziamento va al suo istruttore Dante Giungarelli, i cui insegnamenti sono stati fondamentali per raggiungere questi risultati.

Questo primo campionato italiano è stato un importante banco di prova, superato con grande successo.