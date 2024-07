Il Sindaco segnala cani in gabbia, scatta il sequestro

LATINA – La Polizia Locale di Latina, ieri mattina, ha proceduto al sequestro amministrativo di quattro cani rinvenuti rinchiusi in quattro gabbie inidonee alla tenuta degli stessi. Il blitz degli agenti, avvenuto all’interno di un’azienda agricola di Borgo Santa Maria, è scattato su segnalazione del sindaco Matilde Celentano nel corso del sopralluogo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, in “Missione Caporalato”. All’intervento della Polizia Locale nell’azienda oggetto della visita della commissione è seguito anche il sopralluogo del personale del Servizio veterinario della Asl. I quattro cani sono stati affidati al canile comunale e al proprietario sono state effettuate delle prescrizione per l’adeguamento delle strutture che ospitavano i cani.