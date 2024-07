Terracina, stadio Colavolpe: “Ecco qual è la situazione”

TERRACINA – In occasione della presentazione presso il Palazzo Comunale della nuova stagione del Terracina Calcio 1925, che quest’anno disputerà il campionato di Serie D, il Sindaco Francesco Giannetti e l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi, alla presenza del Presidente della Squadra Donatello Baioni, hanno chiarito e fatto il punto sulla situazione dello Stadio Colavolpe.

«Per quanto riguarda la situazione del manto erboso, come spiegato dallo stesso Presidente Baioni, è risultato evidente che cercare di sistemarlo non avrebbe prodotto risultati, e quindi sarebbe stato un dispendio inutile di fondi. Per questo ci siamo attivati, e non appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo stanziato 38 mila euro, con una variazione già approvata in giunta, per procedere al rifacimento del manto erboso. Contiamo di avviare la procedura di affidamento a brevissimo. Ricordiamo poi che sono stati già stanziati 340 mila euro con il progetto già approvato per i lavori alla rete idrica e all’impianto fognario, una procedura lunga considerati i vincoli che il nostro territorio deve rispettare, ma che stiamo concludendo. Terminati questi lavori arriveremo all’agibilità definitiva della struttura, che ci consentirà di avere la capienza totale. C’è stato e c’è un grande lavoro di squadra tra Amministrazione e Società, a cui deve essere riconosciuto il merito di non essersi mai tirata indietro, e un mio ringraziamento dovuto agli uffici del Dipartimento Sport che non si sono mai fermati», ha spiegato l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi.

«Siamo contenti che il Terracina Calcio anche quest’anno abbia scelto di presentare la nuova stagione presso il Palazzo Comunale. Ringrazio il Presidente Baioni per il grande impegno e la grande passione che ancora una volta ha dimostrato decidendo di intraprendere questa nuova sfida. Per quanto riguarda la nostra Amministrazione, il nostro impegno è massimo perché la squadra possa giocare in un campo all’altezza del Campionato e del pubblico che la sostiene. Non soltanto interventi nell’immediato, ma nel piano triennale delle opere pubbliche, come assicurato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice, abbiamo previsto lavori per 1 milione e 870 mila euro per il rifacimento, tra l’altro, delle piste d’atletica, degli spogliatoi, dell’impianto di irrigazione e di recupero dell’acqua, lavori che verranno effettuati anche nell’ottica del risparmio energetico. Noi ci siamo, come ci siamo sempre stati. E non abbiamo dimenticato la struttura con la piscina, per la quale stiamo facendo le opportune valutazioni e restiamo aperti a iniziative anche di project financing, considerati anche i costi rilevanti di recupero del sito», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.