Chiusa questa notte la galleria Tempio di Giove a Terracina

TERRACINA – Anas informa che dalle 23 di questa sera e fino alle 9 del mattino successivo scatterà la chiusura temporanea della corsia sud della galleria “Tempio di Giove”, a Terracina. La chiusura, decisa da un apposito tavolo tecnico tenutosi in Prefettura, si è resa necessaria per consentire interventi urgenti di E-Distribuzione volti a prevenire eventuali interruzioni di corrente elettrica. Si è scelta la notte in questione in virtù della chiusura del Mof di Fondi, per contenere al massimo i disagi per la struttura. Il traffico verrà deviato su Via Appia Nuova, mentre i veicoli provenienti da via Domiziana saranno deviati sulla Flacca.