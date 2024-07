Legge sull’autonomia differenziata, a Latina si costituiscono i comitati per il sì

LATINA – Anche a Latina si costituiscono i comitati promotori per il Sì al referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

“Oggi si è svolta un’importante assemblea che ha visto la partecipazione dei soggetti promotori del territorio pontino, uniti nella comune volontà di difendere l’unità e l’equità del nostro sistema pubblico. Infatti, la legge sull’autonomia differenziata, così come delineata, rappresenta una minaccia reale e concreta all’unità e all’uguaglianza del nostro sistema pubblico. Questa normativa, se non abrogata, rischia di frammentare il paese, accentuando le disuguaglianze tra le regioni e creando cittadini di serie A e di serie B. A rischio sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, che garantiscono uguali diritti e opportunità per tutti, indipendentemente dalla regione di residenza.

L’assemblea di oggi ha dimostrato la forte volontà della comunità della provincia di Latina di impegnarsi in questa battaglia per la giustizia sociale e l’equità. La partecipazione attiva della cittadinanza è essenziale per contrastare una legge che potrebbe avere conseguenze devastanti per le aree più fragili del nostro paese, incrementando le già esistenti disparità socio-economiche.

Rivolgiamo un appello a tutte le cittdine e ai cittadini di Latina e della provincia: è il momento di far sentire la nostra voce. Non possiamo permettere che l’Italia si divida ulteriormente. Ogni firma, ogni voce, ogni persona che si unisce a noi in questo sforzo collettivo può fare la differenza. Insieme possiamo difendere i valori di solidarietà e uguaglianza che sono alla base del nostro vivere civile.

Seguite i canali social per restare aggiornati sulle prossime iniziative e per condividerle a vostra volta. Ogni piccolo gesto conta nella grande battaglia per il Sì al referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata”.

Domani in Corso della Repubblica 169 il gazebo per il varo della raccolta con tutte le sigle aderenti.