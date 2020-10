Psoriasi, nel Lazio ne soffrono 230 mila persone: giornata di consulti gratuiti

Shares

Nel Lazio si stima siano oltre 230.000 le persone colpite da psoriasi. Attraverso il sito www.impattoinvisibile.it, il 14 ottobre, i pazienti psoriasici del Lazio avranno la possibilità di entrare in contatto da remoto con i dermatologi ADOI e SIDeMaST della Regione per una consulenza gratuita. Per poter accedere al servizio i pazienti si possono prenotare sul sito web.

«Alcuni studi hanno mostrato che meno di un paziente su due affetto da psoriasi si rivolge allo specialista, eppure parlare con il proprio dermatologo è fondamentale per migliorare la qualità del percorso di cura e della vita – afferma Ketty Peris, Ordinario di Dermatologia e Direttore UOC Dermatologia, Università Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli , IRCCS e Presidente SIDeMaST – le attività di contatto medico-paziente che la campagna “Psoriasi Visibile-Impatto Invisibile” promuove sul territorio nazionale e che ora arriva nel Lazio sono molto importanti perché si propongono di informare e supportare i pazienti e riconfermare la fiducia nella relazione con il proprio dermatologo».

«Siamo assolutamente favorevoli a campagne come “Psoriasi Visibile-Impatto Invisibile” – dichiara Emanuela Gubinelli, Dermatologa e Associata ADOI – in primo luogo perché va nella direzione del futuro e dell’utilizzo delle tecnologie in medicina. Inoltre, in tempi di COVID-19, avere la possibilità di rispondere ai pazienti psoriasici in maniera diretta e veloce, dando risposte precise e puntuali su eventuali dubbi, richieste di informazione sulle terapie e sui Centri di riferimento è sicuramente un notevole aiuto per noi dermatologi ma soprattutto per i pazienti e i loro familiari. Naturalmente, questo è possibile con pazienti che sono già diagnosticati e in cura e l’iniziativa del teleconsulto è una proposta di supporto al paziente».

La campagna “Psoriasi visibile – Impatto Invisibile. Guardiamo oltre le apparenze”, promossa da Amgen con ADIPSO – Associazione per la Difesa degli Psoriasici, ADOI – Associazione Dermatologi – venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica e SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili mette al centro i pazienti e mira a ridefinire la percezione della malattia che colpisce corpo e psiche e rinsaldare l’alleanza medico-paziente.