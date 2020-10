Sabaudia, scompare da casa Federico Ginanneschi, ricerche in corso sul territorio

Shares

SABAUDIA – E’ uscito di casa senza telefono e documenti e da allora non si hanno più sue notizie. La famiglia di Federico Ginanneschi lo cerca attivamente da allora. Una denuncia è stata presentata anche alla stazione dei Carabinieri. Le ricerche sono in corso sia verso il lungomare di Sabaudia, che nel Parco del Circeo. Appassionato di giornalismo, in tanti lo riconosceranno nella foto per la conduzione della trasmissione Baraonda Latina sul web. Chiunque dovesse avere informazioni può contattare il numero 3291668783. L’uomo indossava un paio di jeans, un giubbotto verde e uno zaino della lotto nero e grigio