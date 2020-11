Un’economia più giusta per affrontare il futuro: webinar con Ermete Realacci

Shares

LATINA – Un’economia più giusta per affrontare il futuro. Nuovi modelli di sviluppo sostenibile e inclusivo per le imprese e il lavoro, è il titolo di un webinar che si terrà oggi pomeriggio (18 novembre) alle 19 trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale You Tube del Comune di Latina. Ospite del sindaco Damiano Coletta, il Presidente di Symbola, Ermete Realacci, che ha inventato e guida la Fondazione per le qualità italiane, e tra i promotori del Manifesto di Assisi.

Interverranno anche due giovani economisti, Serena Ionta e Davide Guizzo, che hanno partecipato alla chiamata mondiale del Papa con l’iniziativa “The Economy of Francesco”; e l’imprenditrice Isabella Carpineti dell’azienda vitivinicola Marco Carpineti, un’azienda nata green e che continua a investire su agricoltura sostenibile, tecnologica e sull’enoturismo.