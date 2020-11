Pedemontana di Formia, Trano: “Tutti uniti per sostenere l’emendamento”

Shares

FORMIA – Tutti uniti per sostenere la Pedemontana di Formia. L’appello arriva dal Parlamentare del Sud Pontino, Raffaele Trano.

“Quando c’è in gioco il futuro del territorio non ci possono essere divisioni dovute alle diverse appartenenze politiche né possono essere eretti steccati ideologici – scrive Trano in una nota – La Pedemontana di Formia è fondamentale per far uscire il basso Lazio dall’isolamento, deve diventare un obiettivo concreto e condiviso e a tal fine, volendo presentare un emendamento alla Legge di bilancio utile alla realizzazione dell’opera, ho chiesto ai colleghi, partendo dai parlamentari pontini, di firmarlo insieme e insieme di lottare per riuscire a ottenere un simile risultato. Non servono le polemiche: per realizzare un’opera attesa da troppi anni servono fatti concreti. Servono i fondi necessari a completare il finanziamento di questa infrastruttura. Abbiamo un’occasione unica per dimostrare quanto teniamo alla nostra gente, al benessere di chi vive nel sud pontino e allo sviluppo del Lazio meridionale. Ho già avuto riscontri positivi dai colleghi Claudio Durigon, Francesco Zicchieri, Giorgia Meloni e Paolo Barelli, e dai senatori Claudio Fazzone, Marinella Pacifico e Nicola Calandrini. Questo non sarà l’emendamento Trano, ma dovrà essere l’emendamento sud pontino”, dichiara l’onorevole, membro della Commissione finanze alla Camera.