Picchiato alla testa con un pezzo di ferro per 30 euro: indiano in prognosi riservata

LATINA – Lo hanno bloccato mentre era in bicicletta obbligandolo, sotto minaccia, a consegnare i 30 euro che aveva in tasca, poi lo hanno colpito alla testa con una mazza di ferro per evitare che potesse rincorrerli o chiedere aiuto. Una scena cruenta quella che si è verificata questa mattina a Sabaudia ai danni di un cittadino indiano. Grazie all’intervento immediato die carabinieri è stato rintracciato e arrestato un 56 enne suo connazionale. Rintracciato più tardi a casa e denunciato anche 29 enne indiano che era con il primo. Sono entrambi accusati di rapina e lesioni gravissime. La vittima trasportata all’ospedale Fiorini di Terracina è in prognosi riservata.