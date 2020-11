Tiziano Ferro contro la violenza sulle donne tagga il Centro Donna Lilith di Latina

Shares

LATINA – Quando si tratta di diritti e di difesa è sempre in prima linea. Si avvicina il 25 novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e Tiziano Ferro ha lanciato un post ritraendosi con il baffo rosso sulla guancia, lo stesso segno simbolico che abbiamo visto sul viso dei calciatori di serie A nell’ultima di campionato.

Il cantante di Latina ha poi taggato il centro Donna Lilith una delle associazioni di Latina cui ha devoluto il suo compenso di Sanremo e ha scritto: “Legate. Imbavagliate. Insultate. Sottopagate. È il 2020 e le strisce rosse di dolore e sangue non sbiadiscono sul nostro viso. E ci chiediamo ancora se ci sia bisogno di una legge contro la misoginia?!?”

Sono tante le iniziative che si preparano anche in provincia di Latina in questi giorni per il 25 novembre e proprio in Centro Donna Lilith ne promuove una domani 24 novembre per parlare del progetto Ilma: “Il Lavoro per essere libere – Percorsi di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza”.