Incidente sulla Pontina in direzione Latina, la Stradale invita a scegliere percorsi alternativi

Shares

PONTINA – Incidente autonomo sulla Pontina al km 14.400 in direzione Latina. Un autoarticolato ha divelto circa 100 metri di guardarail e si prevedono almeno 4 ore di lavori per il ripristino della circolazione. La Polizia stradale, intervenuta sul posto, invita gli automobilisti diretti verso Latina in uscita da Roma a percorrere itinerari alternativi.

“Per cause in corso di accertamento – rende noto Astral Infomobilità – il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo pesante, andando ad impattare contro il guardrail; si registrano danni al patrimonio stradale. Attualmente la circolazione in coda in direzione sud è deviata lungo un’adiacente viabilità complanare. Sul posto è intervenuto personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine; al termine delle operazioni di recupero del mezzo incidentato, oltre che di pulizia del piano viabile verrà ripristinata la regolare circolazione”.