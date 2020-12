Latina, cordoglio per la morte del pioniere Giovanni Libralato

Shares

LATINA – Il Sindaco Damiano Coletta e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la

scomparsa di Giovanni Libralato, ex Consigliere comunale di Latina e pioniere della bonifica.

Originario della provincia di Padova, Giovanni Libralato si è spento all’età di 99 anni ed ha sempre rappresentato

un punto di riferimento per la comunità di Borgo San Michele, dove ha lungamente vissuto. L’Amministrazione comunale ha rivolto alla famiglia le più sentite condoglianze anche a nome della cittadinanza.