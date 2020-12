Lotta al Covid: il Comune di Roccagorga si affida alla Protezione Civile

Shares

ROCCAGORGA – L’amministrazione comunale di Roccagorga ha investito molto nella Protezione Civile Comunale che nell’ultimo anno, oltre ad essersi spesa incessantemente per l’emergenza covid-19, ha aderito al coordinamento nazionale di protezione civile del Modavi ed è stata anche dotata di mezzi e attrezzature che hanno permesso di raggiungere di un punteggio valido per l’adesione al bando Regionale a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

A seguito di ciò con una determina al gruppo di protezione civile comunale di Roccagorga è stato riconosciuto un contributo pari a 9,895,90 euro da permettere al gruppo di crescere ulteriormente e di poter offrire alla popolazione un servizio sempre più qualificato.

Grande soddisfazione è espressa dal Delelgato alla Pçrotezione Civile, Pio Palombi, che tra l’altro è anche un volontario iscritto: “Voglio ringraziare i miei volontari, a partire dal coordinatore, che insieme ai vicecoordinatori ha lavorato anche alla compilazione del bando, e tutti gli iscritti a questo bellissimo gruppo. Sono ragazzi fantastici che non si tirano mai indietro e che si dedicano da sempre al volontariato di Protezione Civile – afferma Palombi – Tutta la comunità è orgogliosa di loro ed in primis le loro famiglie perché sanno di avere dei ragazzi d’oro che durante l’emergenza Covid sono diventati i figli di tutta Roccagorga. Infatti sono riusciti a garantire assistenza alla popolazione di questa comunità per tutte le necessità. Nelle più svariate situazioni a partire appunto dall’emergenza Covid, ai drive-in, passando dalla campagna antincendio, all’assistenza all’ ingresso delle scuole e a tutti gli eventi a rischio di assembramento. Un’altra nota lodevole è l’aumento del numero degli iscritti, in particolare l’ingresso di una folta componente rosa in quanto molte donne sono entrate a far parte del nostro gruppo. Questo ci fa ben sperare in un futuro ricco di iniziative ed impegno rivolto a tutta la popolazione.”