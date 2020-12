Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno e vi invita ad esprimere apertamente i vostri sentimenti: il partner vorrebbe alcune certezze sul futuro insieme. Single: parlate chiaro e guadagnerete la fiducia che vi aprirà la strada verso l’amore. Professionalmente dovreste strutturare meglio i vostri progetti: siate rigorosi e procedete con metodo per aumentare le possibilità di successo. Per quanto riguarda la salute, la Luna accentua la fatica: dovreste pensare di più a voi stessi e curarvi del vostro corpo per sentirvi bene.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in sintonia col partner e farete di tutto per passare più tempo possibile insieme. Single: grazie al vostro atteggiamento riuscirete ad avvicinarvi molto di più alla persona che vi interessa. A lavoro trascorrerete una giornata piuttosto confusa: siete indecisi se sforzarvi per raggiungere il vostro obiettivo o magari aspettare un altro po’. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema: godetevi la giornata e non dimenticate di rilassarvi ogni tanto.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e renderà romantici la maggior parte di voi. In coppia passerete la giornata in modalità seduzione ed il partner ve ne sarà grato. Single: osate ad esprimere i vostri sentimenti perché avrete solo da guadagnare. Professionalmente avrete molte idee innovative, ma se lavorate in squadra non cercate di imporre il vostro punto di vista: sarebbe un peccato mescolare l’entusiasmo con l’autorità. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni sia morali che fisiche, tuttavia, ricordatevi di prendervi delle piccole pause per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno ed annuncia un periodo caotico dal punto di vista sentimentale. Avrete difficoltà a trovare un equilibrio per gestire le vostre emozioni. Professionalmente sarete un po’ sconcertati nel vostro lavoro: la mancanza di organizzazione ed gli sbalzi di umore dei vostri colleghi possono infastidirvi. Tuttavia moderate le vostre critiche. Dal punto di vista della salute di solito siete abituati a prendervi cura di voi: oggi, questo atteggiamento, sarebbe utile anche a livello mentale.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata promettente a livello sentimentale. In coppia dovreste cercare di passare più tempo in compagnia del partner per sfruttare al massimo le buone influenze astrali. Single: sarete in grado di evitare situazioni spiacevoli e deciderete di gustarvi la vostra libertà. A lavoro, Urano porta dei cambiamenti: si tratta di alcune novità nella modalità di funzionamento o nella divisione dei compiti. La salute è ottima e il giorno è favorevole al recupero di forma ed apertura ad altre forme di terapia erogate da farmaci alternativi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie sentono la pesantezza della routine: dovreste provare nuove attività che potrebbero aiutarvi a superare la situazione attuale. Single: se una persona diventa troppo invadente, dovreste provare a spiegare che avete bisogno di più spazio e più tempo per pensare. Professionalmente, la parola chiave del giorno è innovazione: Urano avrà un impatto positivo nel campo della ricerca scientifica, tecnica, informatica o industriale. La salute non è al top: i mal di testa contamineranno la vostra giornata e dovreste trovare una soluzione radicale per alleviare la tensione che state accumulando.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia, il vostro rapporto prospera, siete pronti ad andare oltre e pianificare il futuro. I single si sentono allegri ed il loro atteggiamento sarà contagioso attirando le attenzioni di coloro che li circonderanno. Professionalmente dovreste ricevere buone notizie: uno dei superiori potrebbe farvi dei complimenti per il vostro lavoro e sarebbe un buon momento per parlare anche di una promozione. Per quanto riguarda la salute, Urano porta energia positiva e niente sembra spaventarvi: la vostra resistenza fisica è aumentata.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie recentemente formate decideranno di assumersi impegni più profondi. Le altre saranno guidate dall’entusiasmo in progetti importanti. Single: se avete deciso di esprimere i vostri sentimenti dovreste vedere un miglioramento della vostra situazione. Professionalmente, la vostra ambizione è appoggiata da Saturno ed avrete voglia di dimostrare le vostre capacità, tuttavia, non agite con troppa fretta. Per quanto riguarda la salute, energia, dinamismo ed entusiasmo saranno i vostri alleati.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia potreste vivere un’atmosfera un po’ pesante: avrete difficoltà ad esprimere le vostre emozioni e non apprezzerete il comportamento del partner. Single: cercate di non lasciare che l’ansia prenda il sopravento. Professionalmente, dovreste affrontare una serie di momenti spiacevoli, tuttavia questo percorso vi sarà utile e vi aprirà nuove prospettive di successo. Per quanto riguarda la salute, se praticate sport o siete sempre in movimento, non dimenticate di idratarvi e di fare qualche piccola pausa.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quinconce con Mercurio nel vostro segno. Single: avete avuto delle esperienze frenetiche ultimamente e l’ipersensibilità inflitta da Mercurio potrebbe farvi perdere l’entusiasmo. In coppia, il partner desidera un maggiore impegno da parte vostra e potrebbe persino incolparvi di alcune vicissitudini negative. A lavoro siete più energici che mai: siete determinati, metodici, reattivi, coinvolti, efficaci ed i risultati non tarderanno troppo. Per quanto riguarda la salute, cercate di mantenere un percorso coerente e tutto tornerà gradualmente in ordine.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, la relazione si evolve grazie ai progetti che avete in comune. Single: desiderate una maggiore stabilità, ma soprattutto emotiva ed oggi potreste scoprire dettagli importanti sulla persona che vi interessa. A lavoro, il clima astrale aumenterà sicuramente il vostro potere di persuasione, tuttavia, potrebbe essere necessario agire con diplomazia. Per quanto riguarda la salute, lo stress e la stanchezza iniziano a farsi sentire: rallentate il ritmo e, una volta riposati, vi sentirete più sereni.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia troverete il tempo necessario per parlare col partner del futuro: i vostri argomenti saranno giusti e coerenti. Single: Saturno favorisce i nuovi incontri, quindi dovreste uscire di più. Professionalmente vi state impegnando in maniera considerevole da un po’ di tempo ed oggi potreste ricevere degli ottimi risultati del tutto inaspettati. Per quanto riguarda la salute, il morale è migliorato, e grazie ai vostri sforzi, fisicamente vi sentirete imbattibili.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.