Triplo Platino per Tiziano Ferro: l’artista di Latina è sempre più amato

LATINA – “In tempi così difficili, grazie per avermi scelto come compagno di viaggio”. Tiziano Ferro annuncia e commenta così il Triplo Platino ottenuto per Accetto Miracoli.

La foto mentre tiene in mano il riconoscimento appena ricevuto, è apparsa alle 15,30 (su Fb e Instagram) accompagnata dal post scritto in tre lingue per i fan di tutto il mondo: “In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio – questo triplo platino vuol dire tutto per me, tutto. Vuole dire che il mondo ha bisogno anche di cure per l’anima e per lo spirito. E la musica sta lì”.