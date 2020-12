Tyson, il pittbull affettuoso e fifone

Shares

LATINA – Si chiama TYSON e a dispetto del suo nome è un fifone. È un pitt-bull di 5 anni, bello, forte, muscoloso, che sa stare con i suoi simili, affettuoso con le persone e con una terribile paura dell’acqua.

Che ci fa uno spettacolo del genere in canile? Verrà affidato a conoscitori della razza o a chi intende intraprendere un serio percorso insieme. Tyson si trova a Latina ma per una buona adozione potrà viaggiare. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773.662177 – 339.2346055 (puoi inviarci anche un messaggio se non dovessimo rispondere)