I contagi risalgono: 273 nuovi positivi in provincia di Latina e 6 morti al Goretti

LATINA – L’illusione di numeri più bassi è durata un soffio: 273 sono i nuovi casi di covid registrati dal bollettino della Asl di Latina oggi 28 gennaio e 6 i decessi al Goretti. Si tratta di tre pazienti di Latina, due di Terracina e uno di Aprilia.

A Latina 60 casi, elevato il numero anche a Formia e Fondi con 20 e 23. Risale il numero dei nuovi positivi anche Cisterna che ne segna 25 e a Sezze con 18.

COMUNE PER COMUNE – I contagi sono emersi ad Aprilia 28, Campodimele 1, Cisterna 25, Cori 2, Fondi 23, Formia 20, Gaeta 7, Itri 2, Latina 60, Lenola 2, Maenza 1, Minturno 3, Monte San Biagio 5, Pontinia 4, Priverno 10,

Rocca Massima 2, Sabaudia 5, San Felice Circeo 2, Santi Cosma e Damiano 7, Sermoneta 8, Sezze 19, Sonnino 4, Sperlonga 3, Spigno Saturnia 1, Terracina 29.

Sono 83 i guariti.

NEL LAZIO – Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+881) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.263 casi positivi (-75), 43 i decessi (-19) e +1.481 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%.

GLI INDICI IN DISCESA – Secondo i dati dell’Unità di Crisi del Lazio, “il valore RT è a 0.73 in calo (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. In diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento”.

«Ci aspettiamo – dice l‘assessore alla sanità del Lazio, D’Amato – una valutazione del rischio con passaggio in area moderata tenuto conto che vi è una riduzione da due settimane di tutti gli indicatori. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell’ISS e le successive determinazioni del Ministero»

VACCINI – Sul fronte vaccini sono 49mila le persone che nel Lazio sono ormai vaccinate (con prima e seconda dose), mentre 169mila è il numero delle dosi somministrate in totale di cui oltre 9000 nella Asl di Latina.

IL VACCINO FUNZIONA – La buona notizia è che il vaccino funziona. Secondo i dati resi noti dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù sull’immunizzazione del personale sanitario che ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, a 21 giorni dalla prima dose di vaccino, il 99% degli operatori ha sviluppato gli anticorpi. L’obiettivo primario ora deve essere quello di correre con la campagna vaccinale più delle varianti e va fatto di tutto per mettere in condizione le Regioni di avere i giusti quantitativi di vaccini.