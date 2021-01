Le testimonianze degli studenti di Latina nel Viaggio della Memoria

LATINA – Il Viaggio della Memoria fatto dagli studenti degli istituti comprensivi Emma Castelnuovo, Corradini Frezzotti, Cena, Da Vinci – Rodari, Vito. Fabiano, Giuliano, Manuzio, Don Milani, Prampolini, Tasso, Volta e dell’I.C. 12 di Borgo Faiti, raccontato attraverso un video dal titolo Il Futuro della Memoria che raccoglie l’esperienza degli studenti delle scuole medie di Latina a Berlino, la visita al campo di concentramento di Sachsenhausen e al Museo Ebraico. Era il 2020 e il covid era alle porte.

Il video e le interviste realizzate durante e dopo quel viaggio sono oggi on line sul sito del Comune di Latina, che aveva organizzato il viaggio d’istruzione, tra gli eventi scelti per celebrare la Giornata della Memoria 2021 e non dimenticare la Shoah.