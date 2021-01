Lutto in casa Top Volley, a San Marco i funerali di Giulio Di Mario

CISTERNA DI LATINA – Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio 2021 è venuto a mancare Giulio Di Mario, fondatore, ex presidente ed ex dirigente della Top Volley. Dalla nascita del club, nel 1972, e fino al 2005, Di Mario è stata una delle colonne della società pontina con cui ha conquistato anche la prima storica promozione in serie A1.

«Sono addolorato prima di tutto per la scomparsa di un caro amico e poi perché Giulio è stato un dirigente molto apprezzato con cui abbiamo lavorato per moltissimi anni – commenta Gigi Goldner, storico dirigente della Top Volley – Con Giulio ero legato da un rapporto molto stretto sia a livello umano sia professionale, con lui abbiamo tagliato traguardi importanti nella storia di questa società, dalla nascita fino alla storia più recente: lascia un vuoto notevole nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto».

I funerali di Giulio Di Mario venerdì alle 15 nella Cattedrale di San Marco a Latina.