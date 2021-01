Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia sarete molto intuitivi e capirete con facilità i pensieri del partner. Vi sentirete bene insieme e vorrete godervi di più i momenti intimi. Single: sognate di incontrare la persona giusta e dovreste guardare bene al presente per non perdere di vista le occasioni che avete. Professionalmente le cose stanno andando abbastanza bene ed i rapporti con i colleghi sono cordiali; tuttavia, dovreste prestare più attenzione alle idee degli altri. Per quanto riguarda la salute vi sentirete in ottima forma sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete allegri e sicuri di voi stessi e riuscirete a sedurre facilmente il partner. I single susciteranno l’attenzione degli altri grazie alla loro naturalezza e fiducia in se stessi. Professionalmente agirete come un leader ed i vostri collaboratori vi seguiranno e riconosceranno le vostre capacità e la vostra esperienza. Per quanto riguarda la salute siete in buona forma fisica ed avete raggiunto un buon equilibrio tra mente e corpo: dovreste trascorrere una giornata piacevole ed avrete il tono giusto per svolgere tutte le vostre attività senza problemi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia dovreste esprimere i vostri sentimenti senza problemi perché il partner è pronto ad ascoltarvi. Grazie alla vostra immaginazione dovreste passare dei momenti molto piacevoli. Single: l’aspetto astrale vi trova in una buona dinamica e questo vi consente di conoscere nuove persone affascinanti. Professionalmente i pianeti combinano l’azione con i rapporti collettivi e potreste affidarvi ai vostri collaboratori per accedere a situazioni vincenti. Per quanto riguarda la salute, sarete sereni e di buon umore, tuttavia, se avvertite un po’ di stanchezza, dovreste riposarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia sarà la giornata buona per passare bei momenti accanto al partner. Single: sarete di buon umore e dovreste divertirvi a prenotare una serata romantica con una persona conosciuta di recente. Professionalmente i colleghi potranno contare sul vostro aiuto perché sarete molto efficaci e disponibili, tuttavia, fate attenzione a coloro che vorrebbero approfittare della vostra gentilezza. Per quanto riguarda la salute, dovreste liberare la mente dai pensieri negativi, cercare di dimenticare per un attimo le preoccupazioni quotidiane ed immergervi in attività piacevoli per alleviare lo stress.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia si annuncia una bella giornata e vorrete moltiplicare le attenzioni verso il partner che vi ripagherà con tanto amore. Single: la Luna potrebbe spingervi ad allargare i vostri orizzonti e potreste conoscere una persona che vi farà sognare. Professionalmente, il vostro lavoro sara notato e dovreste ritrovarvi sulla via del successo. Per quanto riguarda la salute, sarete entusiasti ed in gran forma: niente potrà disturbare il vostro stato d’animo. Divertitevi!

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, anche se avrete qualche problemino, potete sperare di rendere la vostra vita insieme ancora più appassionante. I single decideranno di accordare un’altra possibilità ad una persona che conoscono. Professionalmente è arrivato il momento di rilanciare un progetto: fidatevi delle vostre buone idee e delle vostre capacità. Per quanto riguarda la salute vi sentite molto bene ed avete il desiderio di migliorare ancora le vostre performance fisiche per mantenervi in ottime condizioni.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete pieni di idee per sorprendere piacevolmente il partner: dovreste organizzare una serata in intimità per godervi al massimo l’influenza benefica della Luna. Single: abbiate fiducia in voi stessi ed uscite, potreste incontrare l’anima gemella. Professionalmente sarete convincenti e le vostre trattative si svolgeranno nella giusta atmosfera. Se state pensando ad iniziare un nuovo progetto, fatelo! Per quanto riguarda la salute, vi sentirete come se tutte le parti del vostro corpo fossero in perfetta simbiosi: godetevi la giornata senza imporvi nessun limite.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia volete essere grati al partner per tutto quello che ha fatto per voi e vorreste pianificare una serata romantica. Single: vorrete godervi questa giornata d’inverno per divertirvi e lasciarvi guidare dove le circostanze vi porteranno. Professionalmente vi sentirete a vostro agio e lavorerete con un tocco di libertà che vi stimola. I rapporti con i collaboratori saranno pieni di energia positiva, e dominerà lo spirito di squadra. Per quanto riguarda la salute prima prenderete in mano le questioni sensibili e meglio vi sentirete. Siate sempre in azione e muovetevi per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avrete il desiderio di programmare una vacanza romantica ed insieme al partner stabilirete i posti da visitare. Single: se aspettate notizie da una persona dovrete essere voi a fare il primo passo. Professionalmente sarà la giornata giusta per presentare alcune delle vostre idee o progetti. Venere vi porterà eloquenza e vivacità. Per quanto riguarda la salute, con tale energia portata dal pianeta, non vi sentirete stanchi e trascurerete il riposo. Fate attenzione alla qualità del vostro sonno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia avrete l’opportunità di avvicinarvi di più al partner, soprattutto se le vostre vite professionali vi tengono a distanza. Single: vi sentirete molto entusiasti e deciderete di incontrare alcune persone. Professionalmente le vostre faccende tenderanno ad accumularsi, ma non preoccupatevi perché il senso dell’organizzazione vi permetterà di trovare le soluzioni adatte. Per quanto riguarda la salute, un po’ di ginnastica, combinata con ad un’alimentazione sana vi rimetteranno in piedi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia comunicate in modo costruttivo e ne approfitterete per avvicinarvi ai progetti comuni lasciati in sospeso. Single: non è un nuovo incontro su cui vi state concentrando, ma piuttosto qualcuno che già conoscete. Cogliete l’occasione per scoprire meglio la persona e lasciate che il fascino agisca per voi. Professionalmente, i pianeti stimoleranno la creatività, specialmente se effettuate lavori manuali e/o di precisione. Per quanto riguarda la salute sarebbe opportuno prendere in considerazione l’idea di fare delle pause.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia, anche se passerete dei momenti tesi durante la giornata, vi godrete la serata insieme, o anche con gli amici più cari. Il partner apprezzerà perché entrambi avete bisogno di rilassarvi. Single: alcuni dei vostri amici vi aiuteranno a vedere più chiaramente la vostra situazione emotiva. Professionalmente, potreste considerare di tornare ad un vecchio lavoro: perché no, soprattutto se le circostanze sembrano essere migliorate. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di ordinare la vostra mente e non cercare di risolvere i problemi tutti insieme: fare sport potrebbe aiutare.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.