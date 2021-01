Oroscopo del giorno 25 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia l’aspetto astrale creerà dei malintesi, tuttavia cercate di affidarvi al vostro cuore quando parlate col partner e cercate di non agire in modo convenzionale. Single: gli incontri non sono esclusi ma non sarete abbastanza obiettivi per iniziare una nuova relazione. Professionalmente, potreste dover affrontare alcune discussioni con i collaboratori: cercate di rimanere calmi ed ascoltate anche gli altri. Per quanto riguarda la salute, la mancanza di energia potrebbe rendervi nervosi: cercate di prendervi alcune pause per tranquillizzarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Le coppie recentemente formate decideranno di assumersi impegni più profondi. Le altre saranno guidate dall’entusiasmo in progetti importanti. Single: se avete deciso di esprimere i vostri sentimenti dovreste vedere un miglioramento della vostra situazione. Professionalmente, la vostra ambizione è appoggiata da Giove ed avrete voglia di dimostrare le vostre capacità, tuttavia, non agite con troppa fretta. Per quanto riguarda la salute, energia, dinamismo ed entusiasmo saranno i vostri alleati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia sarete più sensibili del solito e dovreste condividere con il partner i vostri stati d’animo e trovare al suo fianco il comfort che vi farà sentire bene. Single: dovreste uscire di più perché la configurazione astrale è favorevole agli incontri. Professionalmente niente vi fermerà oggi, riuscirete a fare in pochissimo tempo tutto ciò che dovreste con una formidabile efficienza. Per quanto riguarda la salute, tenderete ad esagerare per tenere il passo e fare più del necessario. Questo cambierà la qualità del vostro sonno.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e sentimentalmente genera sempre il desiderio di vedere oltre. In coppia, a seconda delle situazioni, alcuni potrebbero voler iniziare a metter su famiglia, altri vorranno investire in una casa, ecc. Questo è il giorno dei progetti a lungo termine. Single : avrete più fiducia in voi stessi e questo potrebbe spingervi a fare il primo passo. A lavoro la giornata sarà piacevole: sarete assorbiti dalle vostre attività e riuscirete a finire molti progetti. Per quanto riguarda la salute, dovreste godervi un po’ di tempo con la natura per alleviare le tensioni e per dormire meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia, le vostre emozioni confuse vi spingono a reagire in modo esacerbato e dovreste cercare di essere più diplomatici e di pensare bene prima di parlare. Single: questo aspetto astrale non impedisce incontri, tuttavia, non promette nulla di buono. Professionalmente, sarà una giornata sotto il segno della contraddizione e non riuscirete a rimanere obiettivi: cercate di non alimentare le polemiche. Per quanto riguarda la salute, lo stress accumulato si farà sentire: riposatevi e cercate di calmarvi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e protegge tutte le aree della vostra vita. Sentimentalmente, sia i single che le coppie, esprimeranno i loro sentimenti con delicatezza. Le relazioni romantiche in corso si tingeranno di sensibilità e tenerezza. Approfittate di questo bellissimo aspetto planetario per migliorare i rapporti. Professionalmente sarete apprezzati per la vostra cordialità e per le capacità di appianare i conflitti. Per quanto riguarda la salute siete consapevoli della vostra buona condizione generale ed adottate abitudini salutari che funzionano bene per voi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno e sarà una fonte di rimproveri sul piano sentimentale. In coppia dovreste accettare le critiche senza troppe domande e cercare di aprirvi alla discussione. Single: potreste aver agito senza scrupoli con una persona importane per voi: provate a rimediare ai vostri errori se non volete che la situazione peggiori. A lavoro tenderete a vedere solo il lato negativo delle cose: concentratevi sulle vostre abilità e non lasciatevi trascinare dal pessimismo. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi renderà leggermente nervosi: cercate di mantenere la calma.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single tenderanno a provocare il partner o l’eletto del cuore per scoprire i loro veri sentimenti, tuttavia, dovreste cercare di rimanere obiettivi e non innescare polemiche senza validi motivi. Professionalmente sarete molto motivati e riuscirete a sorprendere i collaboratori grazie alle vostre abilità. Per quanto riguarda la salute, la configurazione planetaria vi dà l’energia di cui avete bisogno per sentirvi bene. La vitalità è buona e sosterrete molto bene gli sforzi che dovreste compiere.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e porterà gioia e soddisfazione nelle coppie: sarete di ottimo umore e se ci sono tensioni tra voi, è davvero il giorno giusto per sistemarle. Single: guadagnerete punti con una persona attraverso la vostra giovialità ed il vostro lato intrepido. Potrebbe essere un inizio di qualcosa di speciale. A lavoro, il Sole vi porterà il dinamismo necessario per costruire buoni rapporti professionali. Per quanto riguarda la salute, la vostra forma fisica eccellente vi renderà molto piacevole la giornata.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e lavorerà sul vostro lato conciliante. In coppia, dovreste approfittare di questo aspetto astrale per esprimere i vostri desideri più profondi perché guadagnerete terreno nei confronti del partner. Single: mettete da parte la vostra austerità e vedrete che con un sorriso otterrete molto di più. A lavoro avanzerete con prudenza nei vostri progetti professionali ed inizierete a visualizzare in prospettiva la vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete al massimo delle forze e dovreste cercare di imparare a temperare un po’ le vostre attività.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avreste bisogno di un po’ di tempo solo per voi stessi: parlatene col partner e spiegate i motivi così da non sollevare qualche gelosia. Single: dovreste uscire di più per aumentare le possibilità di incontrare persone diverse. A lavoro sarà la vostra immaginazione che vi guiderà ed a breve vedrete anche i riconoscimenti degli sforzi fatti ultimamente. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare di pensare di più alle necessità del vostro corpo e rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia dovreste affrontare dei piccoli disaccordi: cercate di restare calmi e di parlare col partner per trovare alcuni compromessi. Single: non siete del tutto sinceri e questo causerà alcune incomprensioni che disturberanno la giornata. A lavoro non dovreste prestare attenzione ai pettegolezzi: cercate di rimanere concentrati sul da fare e tutto andrà bene. Per quanto riguarda la salute, l’agitazione minerà la vostra serenità, tuttavia, non dovreste preoccuparvi troppo: la situazione migliorerà in modo significativo a breve.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.