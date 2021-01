Seganov, il palleggiatore della Top Volley che punta agli Europei

CISTERNA DI LATINA – Ha saltato la partita con Monza e si sta allenando con la Nazionale bulgara. Sogna gli Europei e per raggiungere l’obiettivo si sta allenando duramente, Georgi Seganov, palleggiatore della Top Volley Cisterna che continua la sua preparazione in vista delle qualificazioni al campionato europeo di pallavolo maschile 2021.

Il giocatore è in ritiro con la sua Nazionale per prepararsi al primo match che vedrà la selezione bulgara opposta all’Austria nella prima sfida in programma il prossimo 13 gennaio, mentre il giorno successivo i bulgari sfideranno i padroni di casa di Israele, a seguire le sfide di ritorno: il 16 gennaio di nuovo con l’Austria e il 17 ancora con Israele.

Questa fase delle qualificazioni vede la formazione di Seganov inserita nel raggruppamento B con il palleggiatore della Top Volley che tornerà a disposizione di coach Boban Kovac subito dopo l’ultimo match giocato.

La Nazionale bulgara è allenata da Silvano Prandi, ex allenatore della Top Volley, mentre in squadra c’è un altro ex della formazione pontina: Todor Skrimov alla Top Volley dal 2013 al 2015.