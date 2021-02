120 ricoverati Covid al Goretti, parla la dottoressa Lichtner

LATINA – 2.505 casi covid nel mese di febbraio con un trend in diminuzione rispetto a gennaio quando erano stati, allo stesso giorno, oltre 5 mila. Sono i dati della provincia di Latina elencati ieri dal sindaco di Latina Damiano Coletta nel consueto appuntamento con i cittadini a cui ha partecipato anche la dottoressa Miriam Lichtner che dirige la Uoc di Malattie infettive del Goretti di Latina e che ha fatto un’analisi della attuale situazione nel nosocomio pontino: “L’emergenza non è mai finita. Dopo una riduzione progressiva dei casi di contagi ci siamo stabilizzati di situazione che è continuativa, significa che abbiamo una media di 120 ricoverati covid con un ricambio di 10 pazienti al giorno. Una stabilità che richiede un grosso sforzo e pensare che ci potremmo ritrovare di nuovo in emergenza, ovvero un pronto soccorso che si riempie, ricoveri continuativi, la chiusura dei reparti non covid, questo ci butta nello sconforto.