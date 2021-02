4 tonnellate di sigarette trovate dalla Finanza a Sabaudia

In un capannone alla periferia di Sabaudia erano nascoste 4 tonnellate e mezzo di sigarette. Le ha scoperte la guardia di Finanza di Napoli al culmine di un’operazione avviata ieri notte dalle fiamme gialle di Nola, insospettite dal transito in Campania di un tir con targa bulgara proveniente da un porto della Grecia. Il mezzo è stato seguito fino al territorio della Città delle Dune, poi i finanzieri sono entrati in azione arrestando 7 persone e scoprendo un carico di sigarette all’interno di blocchi di lamiera elettrosaldati. Sono finiti in manette anche un 36enne del posto e un 52enne di Terracina, oltre ad un senegalese, un ucraino, un greco e due campani.