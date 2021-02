A Formia, corso gratuito per arbitri di calcio 2021

LATINA – L’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Formia, con sede all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” (Via Appia lato Napoli 175), sta organizzando il corso gratuito per arbitri di calcio a 11 e di calcio a 5 rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età per formare i nuovi arbitri che scenderanno sui campi del Lazio fino al sogno di arrivare ai match della Serie A.

“Il secondo corso arbitri di questa stagione sportiva – spiegano dall’Aia sezione di Formia – prenderà il via il prossimo 15 marzo e si svolgerà in modalità virtuale. Al termine delle lezioni, è previsto un esame di verifica che darà la possibilità di allenarsi presso il Coni di Formia con dettagliata consulenza e preparazione atletica, ricevere crediti formativi scolastici, ottenere la divisa ufficiale di gara Legea, la tessera F.I.G.C. che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani e ricevere un rimborso per le gare arbitrate”.

Per iscriversi al corso bisogna telefonare ai numeri 320.3318167, 393.4784320, oppure scrivere a formia@aia-figc.it o tramite i canali Facebook e Instagram @AIA_Formia.