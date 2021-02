Arrestati i ladri della scuola di Vallelata ad Aprilia

Ieri notte ad Aprilia i carabinieri hanno colto sul fatto tre romeni di 23, 24 e 30 anni mentre sottraevano del materiale elettronico e didattico nella scuola primaria di Vallelata. Poco dopo la mezzanotte i militari, affiancati da una pattuglia della tenenza locale della Guardia di Finanza, hanno bloccato i ladri rinvenendo nella loro auto arnesi da scasso, computer e abbigliamento sportivo. I tre, residenti in zona e a Velletri, sono ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione rientra in un servizio specifico ideato dall’Arma dopo i frequenti furti registrati all’interno di istituti scolastici.