Covid, 122 nuovi contagi in provincia e un decesso

LATINA – 122 nuovi casi di positività al Coronavirus, 1 decesso e 70 guariti, sono i numeri resi noti dalla Asl di Latina nel consueto bollettino odierno. I nuovi casi sono distribuiti nei Comuni di Latina, 19 casi, Aprilia 16, Fondi 13, 10 a Cisterna, 9 a Formia, 7 a Sermoneta, 6 a Sezze e Terracina, 5 a Spingo Saturnia e Roccagorga, 4 a Priverno e Minturno, 3 a Itri, 2 a Pontinia, Monte San Biagio e Sabaudia, 1 a Castelforte, Cori, Lenola, Norma, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Gaeta dove si registra anche il decesso di un paziente.

Nel Lazio su oltre 8 mila tamponi e quasi 6 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 782 casi positivi, sono 32 i decessi e 4.558 i guariti. “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%”, lo ha detto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato che in merito ai vaccini specifica: “E’ in preparazione il piano seconda fase che andrà avanti sul modello israeliano per classi di età. Dopo gli over 80 sarà la volta degli over 70 anni e il vaccino AstraZeneca a tutti i medici di medicina generale con l’obiettivo di vaccinare ogni due settimane una classe di età a partire dalla classe 1966 (55 anni), tenendo conto delle categorie individuate dal Ministero. Questo è sicuramente il metodo più veloce”.