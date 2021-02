Il giudice a pranzo nel ristorante di Stefano Chinappi quando il Lazio era in zona arancione

FORMIA – Il figlio dello storico ristoratore di Formia Franco Chinappi, Stefano, conosciutissimo a Roma tra i vip per i suoi piatti di pesce, è balzato stavolta agli onori delle cronache per un fatto spiacevole: aver riaperto il suo ristorante romano chiuso per le misure di contenimento del covid quando il Lazio era in zona arancione, per far pranzare il giudice Nunzio Sarpietro. Una brutta figura soprattutto per il magistrato che il prossimo 19 febbraio, a Catania, dovrà decidere se mandare a processo il leader della Lega Matteo Salvini per sequestro di persona, per la nota vicenda della nave Gregoretti quando era Ministro dell’Interno.

Intervistato dal Messaggero, Stefano Chinappi ha ammesso: ” Sì, ho aperto il mio ristorante quando le norme non lo consentivano e chiedo scusa, ma solo ai miei colleghi che come me sono piegati dalla pandemia”. Il giudice ha pranzato con la figlia e il genero, ma il pranzo – secondo il racconto dello stesso Chinappi – è finito prima del previsto quando le Iene se ne sono accorte. Il servizio, realizzato il 28 gennaio, andrà in onda stasera su Italia 1.