Funerali di Stato per Vittorio Iacovacci e Luca Attanasio

(foto Ansa)

LATINA – Sarà svolta questa mattina l’autopsia sui corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, l’ambasciatore italiano e il carabinieri di Sonnino, uccisi in Congo. L’aereo di Stato con a bordo i feretri dei due uomini, è atterrato ieri sera all’aeroporto militare di Ciampino. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio terrà oggi alle 9 nell’Aula della Camera e alle 10.45 nell’Aula del Senato un’informativa urgente sull’uccisione del ambasciatore italiano in Congo.

Il Comune di Sonnino, in provincia di Latina vorrebbe intitolare la locale caserma dei carabinieri alla memoria di Vittorio Iacovacci. “Noi oltre ad indire il giorno di lutto cittadino in concomitanza con i funerali, vogliamo chiedere ai vertici dell’Arma di intitolare la caserma dei carabinieri di Sonnino a Vittorio Iacovacci”, ha detto il sindaco Luciano De Angelis.

I carabinieri del Ros, giunti in Congo su delega della Procura di Roma, acquisiranno i verbali delle testimonianze raccolte dagli inquirenti locali delle persone presenti sul luogo dell’agguato. Tra questi anche il racconto del funzionario italiano del Wfp, Rocco Leone, l’italiano superstite. Tra l’attività che i carabinieri del Ros svolgeranno in Congo c’è anche quella relativa alle armi utilizzate dai ranger intervenuti nel luogo dell’agguato all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci. I Ros acquisiranno informazioni sulle armi in dotazione al corpo che si occupa di vigilare il Parco del Virunga. Secondo una ricostruzione, vi sarebbe stato uno scontro a fuoco tra i ranger e i rapitori ed è in questa fase che avrebbero perso la vita i due italiani.