Naufragi fantasma e diritto al soccorso: Latina ne parla

LATINA – Naufragi fantasma e diritto al soccorso: sono i temi di un incontro in streaming in programma oggi (9 febbraio) alle 18,30 sulla pagina Facebook del Comune di Latina, per parlare di politiche possibili del salvataggio nel Mediterraneo. Ne discuteranno: Deanna Dadusc, attivista di Alarm Phone; Sid Negash, portavoce del Coordinamento Eritrea Democratica; Arturo Salerni, presidente del Comitato nuovi desaparecidos; Luigi Ferraioli, professore emerito di filosofia del diritto all’Università degli studi Roma Tre.

Le conclusioni saranno affidate a Patrizia Ceccarelli, assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità del Comune di Latina. Moderano: Lavinia Bianchi e Carlo Miccio del Collettivo Primo Contatto.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Latina Damiano Coletta.