Aggressione a Borgo Sabotino, denunciati i tre autori

LATINA – La Polizia ha identificato e denunciato per lesioni gravi due cittadini indiani, mentre un terzo è in fase di identificazione, che la sera del 14 marzo si sono resi protagonisti di una violenta aggressione ai danni di un loro connazionale, avvenuta a Borgo Sabotino.

I quattro indiani, che dividono un appartamento nel borgo, mentre erano all’interno della loro abitazione, hanno avuto una violenta lite per motivi ancora da chiarire, degenerata poi in un pestaggio da parte di tre di loro nei confronti del quarto, un trentatreenne, colpito con calci, pugni e bastonate e che veniva poi letteralmente defenestrato dai suoi aggressori.

Fortunatamente sotto la finestra dell’appartamento, al primo piano dello stabile, vi era un tendone aperto appartenente ad un’attività commerciale che ha notevolmente attenuato le conseguenze del “volo”.

I poliziotti della Volante, intervenuti sul posto, hanno dato immediato inizio alle indagini, basate sulle dichiarazioni della vittima, attualmente ricoverato nel nosocomio cittadino con una prognosi di 21 giorni, e di alcuni testimoni, poiché gli aggressori si erano nel frattempo dati alla fuga nel tentativo di sottrarsi alle loro responsabilità.

Nella giornata odierna due di loro sono stati rintracciati presso un’azienda agricola locale e deferiti all’A.G. per concorso in lesioni gravi, mentre il terzo, ancora fuggitivo, è in corso di compiuta identificazione.