Blitz del Nas, chiusa la sala settoria dell’obitorio del cimitero di Cisterna: gravi carenze igieniche

CISTERNA – I carabinieri del Nas di Latina diretti dal Capitano felice Egidio hanno sequestrato la sala settoria dell’obitorio del Cimitero di Cisterna e l’annessa cella frigorifera per gravi carenze igieniche. Il provvedimento è stato eseguito di concerto con la Asl di Latina intervenuta sul posto.

Irregolarità sono state riscontrate anche in altre quattro camere mortuarie della provincia di Latina per varie irregolarità che vanno dall’inosservanza delle misure di contenimento epidemico e della sicurezza degli ambienti di lavoro, dovuta alla mancata pulizia e sanificazione dei locali, all’assenza di percorsi separati per il trasporto delle

salme e per la carente formazione degli operatori circa il rischio da esposizione agli agenti biologici.

La maggior parte delle irregolarità sono state appurate negli ambienti adibiti alla permanenza delle salme e al commiato in presenza dei familiari, mantenuti in carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali, in presenza di distacco di intonaco, macchie di umidità e muffe, piastrellatura fessurata, mobili vetusti e arrugginiti.