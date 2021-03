Dal Cantagiro al primo inedito: esce Come un Re di Ser Joe

CISTERNA – Arriva a qualche anno di distanza dal successo nel Cantagiro, il primo inedito per un giovane talento pontino del canto. Lui è Sergio Salvini, è di Cisterna, in arte e sui social è Ser Joe e si era imposto all’attenzione nazionale nella nota manifestazione canora itinerante, arrivando alla finale nazionale.

“Da lì ho cominciato a fare sul serio. Mi sono detto che non potevo restare con le mani in mano”, racconta. La spinta giusta per seguire una vera passione, sostenuto dalla voce che madre natura gli ha regalato. Non si è accontentato:si è messo a studiare pianoforte e a scrivere testi e musica, senza trascurare il Liceo Scientifico. Il risultato è “Come un re”, il brano che da oggi si trova su tutte le piattaforme musicali, scritto a quattro mani con Vincenzo Mario Crispi per le musiche, mentre il testo è frutto del lavoro con Francesco Mega: “Ho lavorato benissimo con loro e sono molto felice e spero di poter continuare la collaborazione anche in futuro “, aggiunge.

“Canto da tutta la vita, da quando avevo tre anni, poi a nove ho cominciato a studiare canto, prima a Cisterna, poi a Latina quindi a Roma. Non mi sono mai vergognato di cantare in pubblico quando se ne è presentata l’occasione, magari per la classica cena natalizia, o con gli amici. Il pianoforte oggi mi accompagna ed è un mezzo di espressione in più”.

Progetti a breve? “Andare a XFactor o ad Amici è uno dei miei obiettivi, ma solo quando mi sentirò pronto”.

Il suo racconto su Radio Immagine