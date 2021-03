La Top Volley pronta ad affrontare Milano nella seconda dei play-off

CISTERNA DI LATINA – Dopo la vittoria casalinga contro Vibo Valentia in tre set, la Top Volley Cisterna si rituffa nei play-off per il quinto posto. Domani sera (mercoledì) alle 18:00, il turno infrasettimanale vedrà i pontini impegnati a Milano contro l’Allianz, fresca vincitrice della Challenge Cup.

La squadra allenata da coach Boban Kovac ha testimoniato il lavoro svolto nella lunga pausa ma anche la notevole voglia di rivalsa più volte espressa dai giocatori al termine della prima fase della stagione: «Arriviamo da una vittoria molto importante che, oltre all’aspetto prettamente legato al risultato, ci ha ha fornito certezze che nel corso della regular season ci sono mancate – è il commento di Georgi Seganov, palleggiatore della Top Volley – Volevamo la vittoria e abbiamo giocato nel migliore dei modi, ma questo successo appartiene già al passato. Affrontare Milano non sarà facile perché si tratta di una squadra molto equilibrata e che gioca molto bene nel muro e difesa, per questo dobbiamo avere molta pazienza e aspettare i nostri momenti, così quando arriveranno dovremo essere efficaci e decisi».

Il match tra la Top Volley Cisterna e Milano verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Elevensports. Dopo questo turno infrasettimanale i pontini torneranno a giocare, in casa, già domenica prossima 4 aprile alle ore 18:00 nel match in programma al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina contro il Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Classifica

Top Volley Cisterna 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 2, Allianz Milano 2, Consar Ravenna 2, Leo Shoes Modena 1, Kioene Padova 1, NBV Verona 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0.