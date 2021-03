Latina chiama, Londra risponde con i Cinelli Brothers: il concerto

LATINA – “Latina chiama, Londra risponde e lo fa sempre con grande affetto, perché chi è partito da lì, per vedere il mondo come è fatto, ricevere un invito da Latina è sempre un grande orgoglio”. Lo ha detto Alessandro Allocca, giornalista di Latina da anni trasferito nella capitale britannica oggi extraeuropea, presentando Covid Freedom, concerto dei The Cinelli Brothers, un evento organizzato dall’associazione di Latina Eleomai con il contributo del Comune e la collaborazione della Fondazione Varaldo Di Pietro.

“Un live all’insegna della pace, omaggio a John Lennon nei 40 anni dalla scomparsa; ma anche all’insegna dell’inclusione ricordando Eunice Kennedy Shriver fondatrice di Special Olympics e all’insegna della solidarietà, di cui abbiamo tutti un gran bisogno”, ha spiegato Allocca. Il concerto è stato registrato in sicurezza dopo un mese di test anticovid cui si è sottoposta la band e lo stesso presentatore.

Qui la registrazione del concerto trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Latina.