Open Innovation center, ok dalla commissione regionale sviluppo

LATINA – La commissione sviluppo presieduta dalla consigliera regionale Marietta Tidei (Iv), ha licenziato nella seduta di oggi la legge regionale per l’istituzione degli Open innovation center. Presente anche l’assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli.

“Dopo una serie di audizioni estremamente interessanti e proficue – dice il primo firmatario Enrico Forte (Pd) – oggi siamo arrivati ad una prima stesura a fronte di oltre 30 emendamenti che l’hanno resa ancora più rispondente alle sfide della nuova economia. La Regione Lazio è la prima a dotarsi di uno strumento simile, e farà da apripista per la realizzazione di nuovi servizi e il rafforzamento delle nuove competenze professionali che il futuro ci impone. A breve il testo sarà discusso in aula consiliare dove mi aspetto un confronto ancora più stimolante per mettere a fattor comune i benefici che apporterà al sistema produttivo e formativo dei territori”.