Oroscopo del giorno 22 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale vi aiuterà a portare un po’ di novità alla vostra relazione: si annuncia una serata romantica soprattutto per le coppie che sono un po’ fredde. Single: grazie al vostro carisma riuscirete a consolidare un rapporto iniziato da poco. Professionalmente, le vostre proposte saranno ascoltate ed accolte dai collaboratori ed a breve dovreste ricevere ottimi incentivi. Per quanto riguarda la salute, il morale è alto ma dovreste provare alcuni esercizi fisici per guadagnare un po’ di flessibilità corporea.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in grado di discutere di tutto con il partner: approfittatene anche per esprimere il vostro amore e non ve ne pentirete. Single: fidatevi di più di voi stessi perché avete tutti i mezzi per conquistare il cuore del vostro prescelto. Professionalmente non incontrerete alcuna difficoltà a progredire nei vostri progetti: la giornata si svolgerà con grande fluidità. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare di fare alcuni sforzi per adottare una dieta alimentare equilibrata: variate i pasti e cercate di incorporare cibi più salutari.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà la giornata migliore per condividere i vostri pensieri con il partner che vi ascolterà e vi aiuterà a superare le difficoltà del vostro passato. Single: se avete qualche dubbio su una persona, questo è il momento per cercare di capire qualcosa in più. Professionalmente vi adeguate molto rapidamente e metterete tutte le vostre energie per un progetto determinato. Per quanto riguarda la salute avreste bisogno di trovare un equilibrio nell’alimentazione: vi aiuterà a sentirvi bene e potrebbe prevenire i disturbi di stomaco.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la mancanza di affetto da parte del partner vi intristisce: anche se avete bisogno di momenti più passionali cercate di capire anche lo stato d’animo del partner prima di trarre certe conclusioni. I single non saranno dell’umore giusto per uscire e dovrebbero cercare di stare più tempo con i loro cari. Professionalmente, la configurazione astrale è favorevole a coloro che accetteranno di prendersi dei rischi o di iniziare a valutare nuove strade e strategie. La salute è discreta ma evitate di appesantirvi troppo soprattutto se tendete ad ingrassare. Muovetevi di più.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni procedono bene e non è escluso che possiate programmare dei passi più lunghi col vostro partner: il legame tra di voi si rafforza e siete pieni di energia positiva. I single che ancora non hanno trovato l’anima gemella non devono arrendersi perché le condizioni astrali sono favorevoli in questo periodo. Professionalmente il momento è favorevole alle iniziative di mediazione: potreste avere successo in affari che richiedono un accordo tra le parti, riuscendo a far conciliare le varie esigenze. Buona la salute, anche se talvolta è necessaria una dose di attività fisica anche per scaricare un po’ di elettricità eccessiva.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la configurazione astrale mette il vostro partner al centro dell’attenzione. Siete in armonia con la vostra metà aiutati dall’influenza benefica di Saturno. Ottimi incontri in vista per i single in cerca, il vostro modo di presentarvi affascina molto. Professionalmente, le cose migliorano grazie alla vostra volontà ferrea che vi porterà a raggiungere ottimi risultati. Il vostro carattere sarà apprezzato da colleghi e collaboratori. Anche la salute gode di questa influenza astrale: se avete deciso di praticare dei nuovi sport, questo è davvero il momento.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sentite la necessità di sviluppare nuovi progetti. Dovreste coinvolgere il vostro partner nelle dinamiche e vedrete che ne sarà felice quanto voi. I single saranno intraprendenti e determinati ad usare il loro potere di seduzione per conquistare la persona desiderata. Professionalmente, siete molto motivati e nulla contamina il vostro dinamismo: avete ancora molto da sistemare, ma sarete così ottimisti ed efficaci da riuscire a chiudere un gran numero di faccende senza difficoltà. Buona la salute per la maggior parte di voi, tuttavia, non trascurate l’esercizio fisico.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Il contesto astrale è eccellente per il piano sentimentale ed annuncia il rinnovamento nelle relazioni. La comunicazione è migliore, provate una grande soddisfazione e potete organizzare serenamente un prossimo weekend in due. I single dovrebbero stare attenti a coloro che li circondano, non tutti fanno il tifo per voi. Al lavoro, la giornata promette di essere piena di novità ma sappiate che nessuna procedura o direttiva vi sfuggirà sotto questo cielo benevolo. Per quanto riguarda la salute, grazie alla riscoperta di un’attività o di un hobby, il vostro umore potrebbe migliorare. Questo vi renderà la vita più facile e godrete di bei momenti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno ed evidenzia gli sforzi da compiere per avere una relazione serena. In effetti, il minimo fraintendimento può portare a discussioni. Cercate di calmare le tensioni e la serata potrebbe diventare molto appassionante. I single, sapranno sicuramente come essere aperti ed attenti verso le persone che incontreranno. A lavoro sarà una giornata piuttosto cupa: vi renderete conto che le vostre ambizioni sono piuttosto difficili da alimentare e questo aumenta i dubbi sul futuro professionale. Cercate di recuperare un po’ di entusiasmo e ne uscirete. Per quello che riguarda la salute, la tensione emotiva e lo stress si stanno manifestando: il vostro corpo ha bisogno di riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste parlare con il vostro partner ed alleviare le tensioni che si sono accumulate negli ultimi giorni. I single, hanno bisogno di alcune conferme: la situazione deve muoversi in una direzione o nell’altra perché questa ambiguità non è sana. Nel campo professionale, l’aspetto astrale porta eventi inaspettati: potreste ricevere una proposta interessante o fare un incontro stimolante. L’aspetto dei pianeti sottolinea l’effetto dell’imprevisto. La salute è buona, tuttavia dovreste liberare la mente e cercare di riposare di più. Il vostro sonno non è riparatore e questo spiega ampiamente gli sbalzi d’umore.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno e vi aiuterà ad esprimere i vostri sentimenti. In coppia, sentite entrambi vibrazioni positive e condividete le stesse sensazioni. Single: vi sentite apprezzati e siete contenti di notare che le persone che incontrate condividono i vostri ideali. Le Stelle favoriscono anche l’aspetto professionale dove farete ogni sforzo per raggiungere i vostri obiettivi. L’aiuto dei collaboratori sarà prezioso e l’atmosfera piacevole. La Luna non influirà in modo negativo sulla vostra salute questo venerdì, al contrario, vi renderà particolarmente determinati e dinamici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. Sul piano sentimentale, per le coppie potrebbe arrivare una fase importante della vita: decidere di trasferirsi insieme per i rapporti giovani o rinnovare le promesse per coloro che hanno una relazione di lunga durata. Single: siete sotto l’influenza benefica delle Stelle e potreste conquistare l’amore. A lavoro, una situazione o un problema che vi riguarda sarà risolto nei prossimi giorni. Se un aumento delle attività provoca agitazione, non preoccupatevi, tutto tornerà in ordine presto e sarete di nuovo sicuri di voi stessi. La maggior parte dei Pesci sarà in ottima forma: l’aspetto astrale indica un grande magnetismo ed una salute di ferro.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.